Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank tarafından açıklanan "esnafa ekonomik destek" paketleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz" dedi.

Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz.



Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz.



Ekonomik İstikrar Kalkanı ile iş dünyamızın ve esnafımızın yanındayız.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/HGCcQ8ty76 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020

İşte Albayrak'ın o paylaşımı

Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz. Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile iş dünyamızın ve esnafımızın yanındayız. #BirlikteBaşaracağız