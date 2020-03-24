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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 15:02
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    • 24.03.2020 15:09
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    'tan " Esnaf Destek Paketi" ile ilgili önemli açıklama

    haberi... , tarafından açıklanan "esnafa k destek" paketleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz" dedi.

    Albayrak'tan Esnaf Destek Paketiyle ilgili önemli açıklama

    , tarafından açıklanan "esnafa ekonomik destek" paketleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz" dedi.

    İşte Albayrak'ın o paylaşımı
    Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz. Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile iş dünyamızın ve esnafımızın yanındayız. #BirlikteBaşaracağız

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