Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank tarafından açıklanan "esnafa ekonomik destek" paketleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz" dedi.
Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020
Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz.
Ekonomik İstikrar Kalkanı ile iş dünyamızın ve esnafımızın yanındayız.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/HGCcQ8ty76
İşte Albayrak'ın o paylaşımı
Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz. Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile iş dünyamızın ve esnafımızın yanındayız. #BirlikteBaşaracağız
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