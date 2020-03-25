



Sosyal medya hesabından Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan bazı kararları açıklayan Albayrak, sektörlere yönelik sağlanan kolaylıklara dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Tebliğle belirlenen sektörler için Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir."