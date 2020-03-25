1.9 MİLYONA VERGİ MÜJDESİ
Nisan, Mayıs ve Haziran'a ait muhtasar ve KDV ödemeleri 6'şar ay ötelenecek.
65 yaş üzeri ve hastaların vergi borçları, yasağın sonuna kadar ertelenecek.
EMEKLİLERE ZAM TORBASI
Emeklı aylıkları en az 1500 TL'ye yükseltilecek.
Yeni maaşlar 17-28 Nisan arası yatırılacak.
65 yaş üstünde olanlara parası evde ödenecek.
2 MİLYON AİLEYE 1000'ER TL
İhtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek verilecek.
Bundan yararlanmak için başvuruya gerek olmayacak.
Ödemeler bu ay sonunda başlayacak.
BORÇLUYA VERGİ MÜJDESİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Covid- 19 salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldıkları Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir genel tebliğ hazırladıklarını belirterek, "Tebliğle mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi 1.9 milyon vatandaşlarımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan bazı kararları açıklayan Albayrak, sektörlere yönelik sağlanan kolaylıklara dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Tebliğle belirlenen sektörler için Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir."
BU SEKTÖRLER KAPSAMDA
■ Perakende ticaret ve alışveriş merkezleri (Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, tuhafiye, kasap, eczane, kuyumcu, pazarcılar, pastane ve fırın, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb.)
■ Demir çelik ve metal sanayisi
■ Otomotiv
■ Lojistik-ulaşım
■ Sinema ve tiyatro faaliyetleri
■ Konaklama
■ Yiyecek ve içecek hizmetleri
■ Tekstil ve konfeksiyon faaliyetleri
■ Etkinlik ve organizasyon
■ Sağlık hizmetleri
■ Mobilya imalatı
■ Madencilik ve taş ocakçılığı
■ İnşaat
■ Endüstriyel mutfak ekipmanları
■ Araç kiralama
■ Basılı yayın ve matbaacılık.
EMEKLİYE ZAM TORBASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Coronavirüs'e karşı istikrar kalkanı oluşturacak önlem paketinde yer alan adımlar birbiri ardına hayata geçiriliyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve ekonomi alanında düzenlemeler içeren torba teklife önlemler eklenecek.
EMEKLİYE 500 TL
Emeklilere yönelik zam düzenlemesinden, maaşı bin 500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin SSK ve Bağ- Kur emeklisi yararlanacak. Bin 500 liranın altındaki maaşlar bin 500 liraya tamamlanacak. Emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak.
Düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi planlanıyor. Eğer yasa hızla çıkarsa, kapsamdaki emekliler 17-28 Nisan tarihleri arasında ödemelerini ceplerine koyacak.
600 GÜN ŞARTI İNİYOR
Kısa çalışma ödeneğinin şartları da esnetilecek. Mevcut düzenlemede ödenekten, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar yararlanabiliyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle 600 gün koşulu aşağı çekilecek.
ÇEK YASASI
Karşılıksız ve sahte çekten hapis cezası alanlara 3 yılda borcunu ödeme imkanı verilecek. Borçlu, tanınan sürede borcunu öderse ceza ortadan kalkacak.
65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE EVDE MAAŞ
Maaşını PTT'den çeken 65 yaş üstü emeklilere ödemeler konusunda kolaylık sağlandı. e-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek. Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan 'Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları' başlığı altında, türüne göre 'Emekli Banka' değişiklik sekmesinden 'PTT Konutta Teslim' seçeneğini tercih etmeleri yetecek.
DESTEKLER ARTIYOR
Coronavirüs'ün yayılımının engellenmesi için önemli önlemleri hayata geçiren hükümet, ihtiyaç sahibi vatandaşları salgının ekonomik etkilerine karşı korumak için de yeni kararları uygulamaya alıyor. Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) aktarılan 'periyodik pay'da önemli bir artışa gidildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanımız'ın tensipleriyle, SYDV'lere her ay düzenli olarak aktardığımız kaynak tutarını 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık" dedi.
Bakan Selçuk, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan 2 milyon haneye 1000'er lira nakdi destek sağlanacağını da bildirmişti. Destekten 3294 sayılı yasa ile 2022 sayılı kanun kapsamındaki kriterleri karşılayan, halihazırda düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararlanacak. Başvuru yapılmayacak.
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