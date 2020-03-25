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: 'den hakkında suç duyurusu

haberine göre (), gazeteci hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

  • Güncel
  • 25.03.2020 15:16
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 15:26
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Skandal sözler sonrası Bakanlık harekete geçti

(), gazeteci hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, gazeteci Can Ataklı hakkında "öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

NE OLMUŞTU?
Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmen gösterilmesinin yanlış olduğunu iddia eden Ataklı, 'Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var.' diye konuştu.

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