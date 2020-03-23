Bugünkü
Takvim

Son dakika: RTÜK'ten açıklaması: İnceleme başlatıldı

Son dakika haberi! Radyo ve Başkanı Ebubekir Şahin'in 'nın kullandığı skandal ifadelerle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Şahin, 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 18:06
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 18:23
ABONE OL
RTÜK'ten flaş Can Ataklı açıklaması

Radyo ve (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık." ifadesini kullandı.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hızlı şekilde ortaya konulan uzaktan eğitim modelinin dünyadaki örneklerinin ötesinde çocuklara televizyonlar aracılığıyla verimli bir şekilde ulaştığını belirtti.

Ancak milli dayanışmanın çok ileri seviyede olması gereken bu günlerde maalesef bazı yayın organlarında durumdan vazife çıkararak içlerindeki kötü niyetlerini ortaya dökenlerin olduğunu üzülerek gördüklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:


"Özgürlükleri savunduğunu iddia eden ama özgürlükleri hiçe sayarak kendi tek tip modellerini topluma dayatma arzusunda olanların vatandaşlarımızı ayrıştırma yarışından geri durmadıklarını bugün de milletçe hep beraber görmekteyiz. Bunun son örneğini Tele 1'de gördük. Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık. Başkan olarak tavrım, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması ve en üst limitten cezanın verilmesidir."



AK PARTİLİ ALKIŞ DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLADI
Öte yandan AKParti Siyasi ve Hukuk İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış da 25 Şubat zihniyetinin temsilcisi Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacağın açıkladı. Alkış Twitter'dan yaptığı açıklamada,


"*Başörtümüzden Elinizi Çekin!
*Kadınları kategorize etmekten vazgeçin.

Can Ataklı hakkında,
"Nefret ve ayrımcılık" (TCK 122 ) ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" (TCK 216) suçlarından suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: RTÜK'ten Can Ataklı açıklaması: İnceleme başlatıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri