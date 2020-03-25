Prens Charles kimdir? Prens Charles kaç yaşında? Koronavirüs son olarak İngiliz kraliyet ailesine sıçradı. Prens Charles'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bu açıklamanın ardından Prens Charles kimdir sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İngiliz Kraliyeti taht sıralamasında 1. sırada bulunmaktadır. İngiltere'de genç Prens Charles'ın aşk hayatı basının gündemini en çok meşgul eden konulardan biriydi.

PRENS CHARLES KİMDİR?

Prens Charles, 14 Kasım 1948 tarihinde Buckingham Sarayı, Londra, İngiltere'de doğmuştur. Tam ismi Charles Philip Arthur George Mountbatten'dir. Annesi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, babası Philip Mountbatten'dir. Prens Charles, ilk olarak Londra'nın batısında ki Hill House Okuluna gitti. 1966 yılında Avustralya'nın Victoria eyaletinde, Geelong Grammar School Timbertop kampüsünde iki dönem geçirdi. 1967 yılında Cambridge Üniversitesi'nde antropoloji, arkeoloji ve tarih okumaya başladı. İki yıl sonra ise bir dönem için Galler tarihi ve dil eğitimi için Aberystwyth'de Wales University College'a gitti. 1970 yılında Cambridge'dan mezun oldu.

Prens Charles, 1976 yılında Prens Vakfını kurdu. 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etti. Prens Charles, Kraliyet geleneği izleyerek, donanma ve hava kuvvetlerinde görev yaptı.