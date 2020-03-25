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Son dakika: Corona virüse yakalanan sporcuların spor hayatı biter mi? açıkladı!

Son dakika haberleri... Aralık ayında 'de ortaya çıkan ve 6 kıtaya yayılan yeni tip corona virüsü dünyayı etkisi altına aldı. Şu ana kadar dğnya genelinde 20 bine yakın kişi hayatını kaybederken 400 bine yakın kişinin ise tedavi süreci devam ediyor. Yeni tip corona virüs sporcuları da vurdu. Bazı açıklamalarda corona virüse yakalanan sporcuların spor hayatlarının biteceği açıklandı. Peki corona virüse yakalanan sporcuların spor hayatı bitecek mi? , konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

  • Güncel
  • 25.03.2020 15:27
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 15:31
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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüyle ilgili açıklamalar üst üste gelmeye devam ediyor. Corona virüsü belirtileri ülkemizde en çok merak edilen soru oldu. 2019'un Aralık ayından bu yana etkisini giderek arttıran corona virüsü Çin'de yayılım hızını azaltırken, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde hızını artırıyor. Peki, corona virüsünün belirtileri neler? Corona virüsü nasıl anlaşılır, teşhis edilir? Corona virüse yakalanan sporcuların spor hayatı biter mi? İşte tüm detaylar...

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