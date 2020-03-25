İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüyle ilgili açıklamalar üst üste gelmeye devam ediyor. Corona virüsü belirtileri ülkemizde en çok merak edilen soru oldu. 2019'un Aralık ayından bu yana etkisini giderek arttıran corona virüsü Çin'de yayılım hızını azaltırken, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde hızını artırıyor. Peki, corona virüsünün belirtileri neler? Corona virüsü nasıl anlaşılır, teşhis edilir? Corona virüse yakalanan sporcuların spor hayatı biter mi? İşte tüm detaylar...