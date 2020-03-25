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Son dakika: otogarlarında virüs sessizliği! Havadan görüntülendi

Son dakika haberi... virüs önlemleri kapsamında kısıtlamaların ardından , şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü belirtti. 'da otogarlardaki sessizlik hakim. Otogarlardaki son durum havadan da görüntülendi.

  • Güncel
  • 25.03.2020 13:52
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 13:58
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Koronavirüs sessizliği havadan görüntülendi
, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü açıkladı. 'da otogarlardaki sessizlik hakim. 'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Harem Otogarı en sakin günlerini yaşıyor.



Harem otogarda yazıhane görevlisi Emirhan Demirok, "Ne yolcu var, ne araba var. Hani eski Harem. İnsanlardan burada adım atamıyorduk. Şimdi bomboş" dedi.



33 yıldır otogarda çalıştığını belirten Ömer Günaydın ise, "33 yıldır Topkapı, Esenler, Harem otogarda çalışıyorum bu kadar sessiz görmedik" ifadesini kullandı.



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