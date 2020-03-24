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’ çağrılarına rağmen leri doldu taştı

virüsle canla başla mücadele ederken, bazı vatandaşların sorumsuz davranışları süreci baltalıyor. Koronavirüs salgını sonrası yapılan ‘’ çağrılarına rağmen lerinde yoğunluk oluşturanlar tehlike saçıyor. Tapu işlemlerinin yapılması için hiç bir önlem almadan Tapu Müdürlüklerine akın eden vatandaşların arasında ise yaşlıların da olması dikkat çekti.

  • Güncel
  • 24.03.2020 13:37
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 14:03
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Vatandaş söz dinlemiyor! Pes dedirten görüntüler

Tüm dünyada ve 'de virüse karşı önlemler alınmaya devam edilirken, yetkililer vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması ve ınması yönünde uyarılarda bulunuyor ancak bazı vatandaşlar ısrarla uyarıları dikkate almıyor.

TAPU MÜDÜRLÜKLERİ DOLDU
Hafta sonu sahillerde yaşanan manzaranın bir benzeri de lerinde yaşanıyor. İşlemlerin Online olarak yapılabilmesine rağmen tapu Müdürlüklerine akın edenler büyük tehlike saçıyor.

YAŞLILAR ÇOĞUNLUKTA
Tapu Müdürlüklerine akın eden vatandaşlara bakıldığında yaşlıların fazlalığı dikkat çekiyor. Öte yandan müdürlüklere akın eden bir çok vatandaşın maske kullanmadığı görüldü.

DİJİTAL ORTAMDA SİSTEM NASIL İŞLİYOR
Vatandaşları kalabalıklardan uzak tutmak için daha fonksiyonel hale getirilen uygulama ile internet üzerinden alım-satım, tapu kaydı, ipotek gibi işlemlerin tümü yapılabiliyor.

Web Tapu uygulaması üzerinden malik, diğer kişilere güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve başvuru yapma yetkisi verebiliyor veya verdiği yetkiyi kaldırabiliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uygulamaya daha fonksiyonel olması için kamu kurumları ve şirketler bazında da yeni modüller ilave edildi.

Herhangi bir mağduriyetin yaşanmasını engelleyen Web Tapu uygulamasında vatandaşlar işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde ve beklemeden yapabiliyor, işlemlerinin bütün aşamasını takip edebiliyor.

Vatandaşlar, sistem üzerinden kolaylıkla yapacağı işlemler sonrası sadece için tapu müdürlüklerine gidiyor.

Yabancı uyruklular dahil olmak üzere ıslak imza için işlem yapmak isteyen vatandaşlar, randevularını "Alo-181" çağrı merkezi aracılığıyla veya "www.tkgm.gov.tr" adresinden online olarak alabiliyor. Müdürlüklere randevusuz ve "Web-Tapu" üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek.

Vatandaşlar, tapu müdürlüklerine gitmek yerine yeni tip koronavirüs tehlikesinden sonra daha da fonksiyonel hale getirilen Web Tapu uygulamasını kullanmaya başladı. Web Tapu sistemini kullanan sayısı 16 Mart'ta yaklaşık 10 bin iken bu rakam 17 Mart'ta 20 bine, 18 Mart'ta ise 35 bine yükseldi.

Yabancı uyruklu talep sahiplerinin her türlü mevzuat ve vatandaşlığa ilişkin bilgi talepleri "www.yourkeyturkey.gov.tr"den karşılanacak.

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