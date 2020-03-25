



"İŞVEREN TEK TARAFLI İZİN HAKKINA SAHİP DEĞİL"

İzin süreçleriyle ilgili 4857 sayılı İş Kanunu'nun yanı sıra Yargıtay uygulamalarının esas alındığını ifade eden Mustafa Mıhcı, "İş Kanunu'nda esas olan izin türü ücretli izindir. Yani işçilerin izin yaparken de ücret almaları gerekiyor. Ücretsiz izin ise istisna niteliğinde ve sadece kanunda öngörülen hallerde mümkün olabiliyor. Bu konuda İş Kanunu yeterli düzenlemeleri içermediği için Yargıtay kararlarına göre hareket ediliyor. Yargıtay'ın bu konuda getirdiği çözüm ise; ücretsiz izin, ancak işçi ile işverenin "ortak mutabakatı" ile söz konusu olabilir.

Yani işveren tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkına sahip değil" şeklinde konuştu.