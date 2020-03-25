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Son dakika: Corona virüsü ne zaman son bulacak? üyeleri cevapladı!

İlk olarak kasım ayında ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, giderek dünyaya yayıldı. Antartika hariç tüm kıtalara yayılan koronavirüs nedeniyle 20 bine yakın insan hayatını kaybetti, yüzbinlerce insan ise bu virüse yakalanarak hayatta kalma mücadelesi veriyor. Peki dünyayı adeta esir alan bu virüs ne zaman durdurulacak? ’nın kurduğu ’nun önemli isimleri cevapladı…

  • Güncel
  • 25.03.2020 07:36
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 07:53
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Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: "Hastalık Çin'de durma noktasına geldi ancak bu, alınan sıkı tedbirler sayesinde. Oysa dünyanın geri kalanında eğri yükseliyor ve henüz pik yapmadı. Yeni tanıdığımız bir virüs ve 190 ülkede görüldü. Önceki salgınlara bakarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. İspanyol gribi hariç birçok salgın kuzey yarımkürede havalar ısınınca kendiliğinden sönmüştü. Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca - nemle de ilgisi var- virüsler genellikle zayıflamaya başlıyor.

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