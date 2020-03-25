İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede corona virüs tespit edildiğini söyleyen Dr. Demir, söz konusu sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok."
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