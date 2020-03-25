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Son dakika: 'da 24 aile hekimi ve hemşirede testi pozitif!

İlk olarak 'de ortaya çıkan dünya genelinde yüzbinlerce kişiye bulaşarak 20 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. , aldığı önlemlerle corona virüsün ülkeye girişini geciktirerek zaman kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son duruma göre 44 vatandaşımız hayatını kaybetti, vaka sayısı ise bin 872 oldu. Gelen son dakika haberine göre, Sağlık çalışanları, Kovid-19 salgınına karşı canla başla mücadele ederken, Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede corona virüs tespit edildiğini söyledi.

  • Güncel
  • 25.03.2020 08:02
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 08:09
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İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede corona virüs tespit edildiğini söyleyen Dr. Demir, söz konusu sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok."

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