MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın "Silivri Cezaevine girişinde kötü muamele gördüğü" iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının gerçekleştirdiği soruşturma, Barış Pehlivan'ın yalanını ortaya çıkardı.

YALANI BELGELENDİ

Kabul-kayıt işlemi tutanakları, kamera kayıtları, doktor raporları ile şüpheli ve tanıkların ifadelerini inceleyen Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pehlivan'ın hayali iddiasından başka bir delil bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kabul-kayıt tutanağını bizzat kendisinin "Darp ve cebir görmedim" yazıp imzalaması, hiçbir müdahale olmadığını gösteren kamera kayıtları ve diğer kanıtlar, Barış Pehlivan'ın sonradan ortaya attığı yalanı belgeledi.

Barış Pehlivan, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede, MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturması kapsamında tutuklanıp Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildiği gün yapılan işlemler sırasında bir infaz koruma memurunun kaba tavrına maruz kaldığını, kendisine "sen kim oluyorsun, ben devletim" denildiğini ve darp edildiğini iddia etmişti.

PEHLİVAN'IN İMZASI VE DOKTOR RAPORU BULUNUYOR

Oysa, soruşturma dosyasında belirtildiğine göre, Barış Pehlivan sonradan iddia ettiğinin aksine, kabul-kayıt işlemleri sırasında tanzim edilen tutanağı bizzat "Darp ve cebir görmedim" yazarak imzaladı.

Barış Pehlivan'ın Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na girişi sırasında darp ve cebir görmediğine dair adli hekim raporu da bulunuyor. Ayrıca olay anına ilişkin kamera kayıtları incelendiğinde de Barış Pehlivan'a herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığı gibi herhangi bir hareketliliğin de yaşanmadığı tespit edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE HERHANGİ BİR DARP YOK

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 06.03.2020 tarihli tutanağın tutuklu müşteki Barış Pehlivan tarafından 'Darp ve cebir görmedim' yazılarak imzalandığının görüldüğü, kamera görüntülerinde müştekinin ceza infaz kurumuna kabulünden koğuşuna alındığı aşamaya kadar herhangi bir darp-cebir eylemine maruz kalmadığının tespit edildiği, tanıkların yeminli ifadelerinin şüphelinin savunmasını doğrular mahiyette olduğu, dolayısıyla müştekinin şahsi soyut iddiasından başka darp-cebir gördüğüne dair bir delilin bulunmadığı gibi adli hekim raporları, kamera görüntüleri ve tanık beyanlarına göre müştekinin darp edilmediğinin sabit olduğu anlaşıldığından, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

CHP VE HDP'DEN YALAN İTTİFAKI

Pehlivan'ın yalanının yayılmasında CHP-HDP ortaklığı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve HDP Milletvekili Ahmet Şık'ın, Pehlivan'ın darp edildiğini iddia ettikleri Tweetleri ortaya çıktı.

SAVCI'YI HEDEF GÖSTERDİ

HDP Milletvekili Şık, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı hedef gösterdi.

Şık paylaşımında Fidan'ın yalan beyanda bulunduğunu iddia ederek "Bu arada Barış Pehlivan'ın hapishanede darp edildiğini yalanlamak için yalan beyanda bulunarak, Bakırköy Başsavcısı gibi görevi kötüye kullanma suçu işleyenlerden bir diğeri de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan idi." İfadelerine yer verdi.