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Son dakika: : 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı () 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışında 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

  • Güncel
  • 25.03.2020 22:54
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 23:01
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MSB: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı () 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışında 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Haftanin bölgesinde, bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."


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