Son dakika: İletişim Başkanlığı Kovid-19'la mücadele son durumu paylaştı

İlk olarak Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip #Koronavirüs vakası Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de tespit edildi.



O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye'de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti pic.twitter.com/teTiHggGH9