Son dakika: İletişim Başkanlığı Kovid-19'la mücadele son durumu paylaştı

İletişim Başkanlığı, Türkiye'deki yeni tip korona virüs vakası ile ilgili yeni bilgileri içeren veriler paylaştı.
İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün (Kovid-19) Türkiye genelinde yeni bilgileri içeren verileri paylaştı.
İletişim Başkanlıktan yapılan paylaşımda, "İlk olarak Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip korona virüs vakası Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de tespit edildi. O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye'de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti" denildi.
İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün (Kovid-19) Türkiye genelinde yeni bilgileri içeren verileri paylaştı.
İlk olarak Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip #Koronavirüs vakası Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de tespit edildi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 25, 2020
O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye'de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti pic.twitter.com/teTiHggGH9
İletişim Başkanlıktan yapılan paylaşımda, "İlk olarak Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip korona virüs vakası Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de tespit edildi. O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye'de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti" denildi.
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