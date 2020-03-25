Bugünkü
Takvim

Son dakika: İletişim Başkanlığı Kovid-19'la mücadele son durumu paylaştı

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanlığı, ’deki yeni tip korona virüs vakası ile ilgili yeni bilgileri içeren veriler paylaştı. İletişim Başkanlıktan yapılan paylaşımda, “Türkiye’de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti” ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 25.03.2020 22:04
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 22:04
ABONE OL
İletişim Başkanlığı Kovid-19'da son durumu paylaştı
İletişim Başkanlığı, 'deki yeni tip korona virüs vakası ile ilgili yeni bilgileri içeren veriler paylaştı.



İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün (Kovid-19) Türkiye genelinde yeni bilgileri içeren verileri paylaştı.




İletişim Başkanlıktan yapılan paylaşımda, "İlk olarak Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip korona virüs vakası Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de tespit edildi. O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye'de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanlığı Kovid-19'la mücadele son durumu paylaştı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri