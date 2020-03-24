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Son dakika: Bakan Koca, 'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile görüştü

Son dakika haberine göre, , 'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak çalışmaları el aldıklarını açıkladı.

  • Güncel
  • 24.03.2020 18:53
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 18:53
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Bakan Koca'dan kritik temas
, 'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak çalışmaları el aldıklarını açıkladı.

Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız." ifadelerine yer verdi.

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