Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak çalışmaları el aldıklarını açıkladı.
Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız." ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız." ifadelerine yer verdi.
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız. pic.twitter.com/xcmKgpJDFU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020
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