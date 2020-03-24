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Başkan Erdoğan, İl Teşkilatı'na video konferansla seslendi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüse alınan tedbiler ve önlemler artarak devam ediyor. Başkan da koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde İstanbul'da alınan önlemler görüşüldü.

  • Güncel
  • 24.03.2020 18:46
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 19:10
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Başkan AK Parti İstanbul Teşkilatı'na seslendi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüse alınan tedbiler ve önlemler artarak devam ediyor. Başkan da koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde İstanbul'da alınan önlemler görüşüldü.

Detaylar gelecek...

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