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'dan 'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama: Tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır

işletmecisi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Havalimanı'nda mahsur kalan binden fazla Cezayirli hakkında açıklama yaptı. Cezayir hükümetinin Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarının ülkelerine dönmelerine izin vermediği belirtilen açıklamada insani ihtiyaç ve gereksinimlerinin İGA, Kızılay, ve Havaş tarafından karşılandığını bildirildi.

  • Güncel
  • 24.03.2020 19:24
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 19:27
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İGA açıkladı: Tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır

işletmecisi 'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cezayir hükümetinin Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarının ülkelerine dönmelerine izin vermediği belirtildi.

Bunun sonucunda Istanbul'dan Cezayir'e seyahat etmek isteyen bazı Cezayirli yolcuların Havalimanı'nda mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANMAKTADIR"
"İGA, Kızılay, Türk Hava Yolları ve Havaş, birkaç gündür binden fazla Cezayirli ziyaretçinin insani ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamaktadır. Öte yandan Türk hükümeti, Cezayir hükümetinin etkilenen uçuşlara iniş izni vermesi için bir haftadır çalışma yürütmektedir. Ayrıca İGA olarak, İstanbul Havalimanı'nda asayiş ve düzeni korumak adına yoğun mesai harcadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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