Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 şehirde bulunan 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, son yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin vefat ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi. Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti. Peki hangi ilde KYK yurtları var?

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