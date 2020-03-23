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? : 23 şehirde binlerce kişi karantina altında!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve toplam karantina sayısı ve karantinaların uygulandığı şehir sayılarına yer verildi. Bakan Koca, Türkiye'de hangi şehirlerde ne kadar Koronavirüs vakası olduğunu açıklamıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde vaka sayısının daha yüksek olması beklenirken Anadolu'da birçok şehirde de Umreden dönen vatandaşlarda koronavirüse rastlandığı biliniyor. Diğer taraftan ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya ile İran-Irak gibi ülkelerden gelenlerde de Koronavirüs vakalarının yaşandığı, bu nedenle İstanbul, Ankara gibi şehirlerde karantinada olan vatandaşlarda vakaların yaşandığı tahmin ediliyor.

  • Güncel
  • 24.03.2020 10:26
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 10:26
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Koronavirüs son durum: Hangi ilde KYK yurtları var?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 şehirde bulunan 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, son yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin vefat ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi. Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti. Peki hangi ilde KYK yurtları var?

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