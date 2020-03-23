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112 bin kişiye af geliyor! : ile tahliye olacak mahkum sayısı ve kritik tarih verildi

: Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi ile tahliye olacak mahkum sayısı ve hangi tarihten önce işlenen suçların düzenlemeye dahil edileceği konuları netleşti. Ceza infaz yasası için gözler Meclis'e çevrildi. 2020 af yasası son dakika gelişmeleri mahkum yakınları tarafından sorgulanıyor. İnfaz düzenlemesinde son durum gündemin ilk sırasında yer alıyor. Peki, ceza indirimi kimleri kapsayacak? Genel af infaz düzenlemesi için sona gelinirken, koronavirüs nedeniyle çalışmalar hızlandırıldı. İnfaz düzenlemesinin 1 Mart 2020 'den önce işlenen suçlarda geçerli olacağı belirtiliyor.

  • Yaşam
  • 24.03.2020 10:32
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 10:32
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İnfaz indirimi ile tahliye olacak mahkum sayısı ve kritik tarih

Mahkumlara af son dakika haberi: Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi bu hafta meclise geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geçtiğimiz hafta yapığı açıklamalarda; "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." sözlerini kullandı. Koronavirüs salgınından sonra infaz yasası raftan masaya indi. İki indirim öne çıkıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 112 bin mahkûmun tahliyesi planlanıyor. İkinci formülde ise terör suçları hariç, diğer suçlarda indirim yapılması öngörülüyor.

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