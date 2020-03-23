Mahkumlara af son dakika haberi: Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi bu hafta meclise geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geçtiğimiz hafta yapığı açıklamalarda; "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." sözlerini kullandı. Koronavirüs salgınından sonra infaz yasası raftan masaya indi. İki indirim öne çıkıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 112 bin mahkûmun tahliyesi planlanıyor. İkinci formülde ise terör suçları hariç, diğer suçlarda indirim yapılması öngörülüyor.