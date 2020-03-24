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Valiliği'nden koronavirüs uyarısı: Bu numaraları aramanız yeterli…

Dünyayı esir alan yeni tip koronavirüsün ’de de görülmesinin ardından hükümet bir dizi önlemler aldı. Kalabalık nüfusu nedeniyle risk grubunda olan ’da trafik yoğunluğu tarihinde ilk kez yüzde 1’i gördü. Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı konulan 65 yaş üstü vatandaşlara İstanbul Valiliği’nden bir açıklama geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul'daki 39 ilçe kaymakamlığımızın ulaşmak için 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel
  • 24.03.2020 10:45
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.03.2020 10:45
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İstanbul Valiliği'nden koronavirüs uyarısı

Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir istediği karşısında aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı.

Valilik, paylaştığı iletide "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul'daki 39 ilçe kaymakamlığımızın ulaşmak için 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

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