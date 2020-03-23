Son dakika: Gözler koronavirüs toplantısı sonrası bu açıklamada! Saati belli oldu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılacak açıklamanın saati belli oldu. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak.
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılacak açıklamanın saati belli oldu. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak.
Ayrıntılar geliyor...
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