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Son dakika: Gözler koronavirüs toplantısı sonrası bu açıklamada! Saati belli oldu

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılacak açıklamanın saati belli oldu. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak.

  • Güncel
  • 23.03.2020 15:12
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 15:12
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Gözler bu açıklamada! Saati belli oldu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılacak açıklamanın saati belli oldu. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak.

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