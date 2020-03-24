"İyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız. İyileşmekte olan hastalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün itibariyle sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan ve bu konuyla yayınları yapılmış olan; özellikle yoğun bakımda hastalarında kullanılmasının 11 veya 12 günden 4 güne dair düşürdüğüne dair bilgilerini bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Bugün Çin Büyükelçiliğiyle de görüştüm. Bu ihtiyacımızı karşılama noktasında da bir gayret içinde olacaklar.Artı Çin devleti ile birlikte bu mücadeleyi nasıl verdiklerini bilgi akışı anlamında Bilim Kurulu üyelerimizle, bilgi akışını sağlamak üzere bunu yapmak üzere de prensipte anlaşmış olduk.

FAVİPİRAVİR

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Çin'den gelen ilaca dair ayrıntılar paylaştı. Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sabah gelen ilacın da yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugün itibariyle başlandığını ifade etmek istiyorum. Bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını da görmüş olacağız. Sonuçları sizlerle paylaşmış olacağız."

"DÜN tüm gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu üyeleriyle toplantıdan sonra yapacağı açıklamaya çevrilmişti.

En çok sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Sağlık Bakanı üç konuyu açıkladı. 1- 'İyileşen vakalarımız var' dedi. Böylece bizde iyileşen hasta var mı sorusu cevabını buldu. Fahrettin Koca, iyileşen hasta sayısının fazla olduğunu açıkladı. Böylece yüreğimize su serpilmiş oldu. Bakanlık yakında iyileşen hastalarımızın sayısını açıklayacak. 2-Tedavi sürecini 11 günden 4 güne indiren ilacın Türkiye'ye getirildiğini ve yoğun bakımdaki hastalara uygulanmaya başladığını açıkladı. İlaç Çin'de ve Japonya'da hastalara karşı kullanılmış ve başarılı olmuş. Bu ilaç Çin ve Japonya'dan çıkarılmıyor ama Türkiye'nin olağanüstü çabasıyla ilacın getirilmesi sağlanmış.







Bu ilacın, Favipiravir olduğunu Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara doğruladı. 3-Ve geldik sokağa çıkma yasağı konusuna. Sağlık Bakanı, "Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olalım" dedi. Hep ifade ediyorum bu seçenek masada ama henüz değil. Dün sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir kararnamenin imzaya açıldığı haberi geldi ama doğrulanmadı. Sokağa çıkma yasağına gerek kalmadan bu sorun aşılmaya çalışılıyor ama esas belirleyici olan sahadan gelen veriler olacak."