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Ayakkabılar koronavirüsü eve getirir mi? Uzman isim Prof. Dr. 'dan çarpıcı açıklama!

'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs 'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini 1529 vatandaşımızın tedavisinin de devam ettiğini açıkladı. Peki koronavirüs salgınından nasıl korunuruz? Başkanı Prof. Dr. , dikkat çeken uyarılarda bulundu. Ceyhan paranın birçok bakteriyi barındırdığını söyleyerek mümkün olduğunca kartla alışveriş yapılması gerektiğini açıkladı. Ceyhan ayrıca ayakkabıların da eve virüs getirdiğini söyleyerek, "Ayakkabılar eve virüs getirebilir. Ama bu virüs evde kendiliğinden bulaşmaz. Diyelim ki eve girdiniz, ayakkabılarınızı çıkarıp, evde çocuk varsa, onun ulaşamayacağı bir yere koymanız gerekir" dedi.

  • Güncel
  • 24.03.2020 07:53
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 08:00
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Koronavirüs ile mücadele günlerinde Bilim Kurulu'nun ve diğer uzmanların virüsten korunmaya dair belli öneri ve telkinleri var. Ancak her an yeni bir soru, farklı bir tavsiye gündeme geliyor. Özellikle günlük hayattaki alışkanlıklarımız ve uygulamalarımızı artık bir virüsten korunma refleksiyle yeniden tanzim etmemiz gerekir. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, günlük hayatta virüsten korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri, mutlaka yapılması veya asla yapılmaması elzem olanlar konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

PARA VİRÜS TAŞIR
* Para virüs açısından ne kadar riskli?Para, pamuk ve ketenden yapılır. Dokusu ve yapısı itibarıyla virüs ve bakterilerin barınması ve taşınması açısından idealdir. Ayrıca çok insanın elinden geçiyor. Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek.* Kredi kartı daha mı güvenli?Nakit parayla kart arasında tercih yapmak gerekirse kartı tercih etmek gerek. Çünkü şahsi kullanıma mahsus. Kartlı ödemelerde de temassız en korunaklı ödeme modeli.

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