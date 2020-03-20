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Avrupa'dan gelen vatandaşların sürecinde 3. gün

Avrupa'dan Türkiye'ye getirilen ve 'da belirlenen bazı öğrenci yurtlarında altına alınan vatandaşlar, karantina süreçlerinde 3. günlerine uyandı. Bazı vatandaşların yurt pencerelerine çıkarken, yakınlarının onlara erzak getirdikleri görüldü.

  • Yaşam
  • 20.03.2020 10:45
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 10:49
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Karantinadaki yurtlarda 3. gün

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları, için getirildikleri yurtlarda 3. günlerine uyandı. Sabah saatlerinde bazı vatandaşların pencerelere çıktığı, yurtlarda yakını olan vatandaşların da onlara erzak getirdikleri görüldü.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'dan getirilen Türk vatandaşları, 'da 3 ayrı yurda yerleştirilmişti. Yurtlarda karantinada kalan vatandaşlar bu sabah 3. günlerine uyandı. Toplam 14 gün boyunca karantinada tutulacak vatandaşların yakınları ise onlara ulaştırmak için erzak getirdi. Karantinadaki vatandaşların pencerelerden dışarıyı izlediği görüldü.

İstanbul'da karantinada tutulanların kaldığı 3 öğrenci yurdunda önlemler en üst seviyede tutuluyor. Dışarıdan hiç kimse yurdun içine alınmazken, vatandaşların getirdikleri erzak poşetleri de polis ve özel güvenlikler tarafından kontrol edilerek alınıyor.

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