İngiltere'de bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.
İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşlar, Türk Hava Yollarının düzenlediği iki ek seferle Londra'dan İstanbul'a geldi.
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