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'deki Türk vatandaşlarını taşıyan uçak 'a geldi: kadar ciddiye alan yok

'de bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak 'a ulaştı. Yolculardan Turan Bayraktar da son anda bilet alabildiklerini anlatarak, "Genel olarak duruma baktığımızda da kadar işi ciddiye almadıklarını görüyoruz. Onun verdiği bir tedirginlikle ülkemize dönmeyi tercih ettik. Karantinaya da kesinlikle uyacağım. Bunun vebali var, 14-15 gün dışarı çıkmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 17.03.2020 19:02
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 19:02
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İngiltere'de bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.

İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşlar, Türk Hava Yollarının düzenlediği iki ek seferle Londra'dan İstanbul'a geldi.

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