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Son dakika: 'virüs' açıklaması: 14 gün süreyle gözetim altında tutulacaklar

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan gençlerin ' virüs' enfeksiyonuna karşı korunması için her türlü gayretin sarf edildiğini açıkladı. Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş veya erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Bu hassas süreçte korona virüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır" denildi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 10:44
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 10:44
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MSB'den korona açıklaması: 14 gün boyunca...
yapılan açıklamada, vatani görevlerini yapmak için acemi birliklerine katılan ve 'ya emanet edilen gençlerin 'korona virüs' enfeksiyonuna karşı korunması noktasında her türlü gayretin sarf edildiği aktarıldı. Yeni celplerin şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edildiği ve sağlık muayenesinden geçirildiği kaydedilen açıklamada, yapılan tüm işlemlerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.



Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş veya erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Bu hassas süreçte korona virüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır" denildi.

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