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Cumhurbaşkanlığı paylaştı: İşte koronavirüsle mücadele kapsamında 24 Mart'ta alınan kararlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , koronavirüsle mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulundu. 24 Mart'ta virüse karşı alınan önlemleri paylaşan Altun, "Son 24 saatte aldığımız önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, Devlet-Millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 24.03.2020 20:39
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.03.2020 20:45
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İşte virüsle mücadelede 24 saatte alınan önlemler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , koronavirüsle mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının önlemleri paylaşan Altun, şunları kaydetti:

Koronavirüs'le mücadele kapsamında Milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz. Son 24 saatte aldığımız önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, Devlet-Millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak.

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