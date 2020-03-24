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Son dakika: 'den Kovid-19'a karşı "İnanırsak yaparız, beraber başarırız" mesajı

Son dakika haberi! 'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı bir video klip yayımlandı. Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı 'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız" sözleri de yer aldı.

  • Güncel
  • 24.03.2020 20:37
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.03.2020 21:00
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İnanırsak yaparız, beraber başarırız

'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı bir video klip yayımlandı.

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalara yer verildi.

Videoda, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız." sözleri de yer aldı.

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