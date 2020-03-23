Vatandaşlar 'evde kal' uyarılarına rağmen sahillere akın etti

Salgına karşı sıkı önlemler alındı. 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkması bile yasaklandı. Ama bazı kişiler ısrarla bu kısıtlamalara uymadı.
Hatta birçok İstanbullu güzel havayı fırsat saydı. Boğaz kıyısında gezintiye çıktı. Uzmanlar ise bir kez daha uyardı: Evde kalın, hayatta kalın...
Vatandaşlar hafta sonunda Arnavutköy Sahili'ne aktı. Kimi balık tuttu, kimi de koşu yaptı. Zabıta, 65 yaşından büyükleri eve yollamak için kimliklerini kontrol etti.
CORONAVİRÜS İÇİN EN KRİTİK HAFTA
Virüs kontrol altında... Bir hafta en kritik dönem. Çok hızlı olmalıyız. Şu bir hafta herkes evlerine girsin.
İnsanlar temasa devam ederse kontrol mümkün değil. Böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz.
CAN KAYBIMIZ 30'A YÜKSELDİ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "9 hastamızı daha kaybettik. Vaka sayımız ise bin 236'ya yükseldi" dedi.
SAĞLIKÇIYA ULAŞIN!
ULAŞTIRMA Bakanı Cahit Turhan'dan sağlık çalışanlarına iyi haber: İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban ücretsiz.
PAPA'DAN VİRÜS VAAZI
PAPA, toplu dini törenleri terk etti. Katolikler'e nasihat etti: Kiliseye gidemeyenler, direkt olarak Tanrı'dan af dileyebilir.
ADLİYEYE DE CORONA BULAŞTI
İSTANBUL Anadolu Adliyesi'nde bir katip Coronavirüs'e yakalandı. Tüm personele izin verildi, mahkemeler de hemen kapatıldı.
İLK CEZA 6300 LİRA
KONYA Beyşehir'de gurbetçi çift, karantina kurallarını ihlal etti. Sokağa çıktıkları için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
BANKALARA YENİ MESAİ
TÜRKİYE Bankalar Birliği, virüs tedbirleri için mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. İsteyen banka, saat 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek.
HASTAYA 'CANSU'YU
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın doktor kızı Cansu, gönüllü oldu. Ankara Hacettepe Hastanesi'ne koşu. Acil serviste Corona'ya yakalanan hastalarla buluştu.
MERKEL DE STOKÇU ÇIKTI!
ALMAN Başbakan Merkel, alışverişe gitti. 4 şişe şarap, gıda ve temizlik ürünlerini market arabasına yükledi.
ÖTE yandan Merkel'in, doktorunda virüs çıktı. Başbakan, hemen kendini evinde karantinaya aldı.
ÖZİL TEDBİR
ARSENAL'İN hocası Mikeal Arteta'da Coronavirüs çıktı. Mesut Özil de tüm takımla birlikte kendini izoleye aldı.
EVE dönmeden önce testlerini yaptırdı. Yine de hamile eşi Amine'nin yanında değil başka bir odada kalmaya başladı.
ONLARIN SOKAĞA ÇIKIŞI YAŞ
Spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri de 65 yasağına takıldı. Hepsi eve kapandı. 64 yaşındaki Vedat Milor'un mesajı
ise takipçilerini dağıttı: vedat Bey'den Vefat Bey'e dönüşmek istemiyorum!
HANİ GENÇLER GÜVENDEYDİ
İngiltere'de 28 yaşındaki Jamie Bag gett'e Corona bulaştı. Bebeğiyle karantina altına alındı. İsyan bayrağı açtı: Bu virüs sadece yaşlıları değil gençleri de süründürüyor!
BAŞKAN'DAN HAYATİ MESAJ
Başkan Erdoğan, Coronavirüs ile mücadele için sosyal medyanın her türlü olanağını kullanmaya devam ediyor. Dün tüm ev ve cep telefonlarına sesli mesaj gönderen Erdoğan, "Evde kal" uyarısını tekrarladı: "Coronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olanlara bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve zorunda olmadıkça evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını takip etmelisiniz. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla."
SİZ ÇOK YAŞAYIN
Türkiye, Coronavirüs'e karşı önlemleri sıklaştırdı. Evde kalmaları yönünde uyarı yapılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunlar, "Ben sağlıklıyım, bana bir şey olmaz" diyerek parklara ve bahçelere kaçtı. İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile sokağa çıkma yasağı başlattı. Uymayanların 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alacağı, ayrıca 3 bin 150 lira da para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. Ancak bu da caydırıcı olmadı. Risk grubundakiler dün yine sokaktaydı. Bu durum, polisten vatandaşlara kadar herkesin tepkisini topladı.
KAMUDA UZAKTAN ÇALIŞMA BAŞLADI
BAŞKAN Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgeyle Coronavirüs salgınına karşı mücadelede riski azaltmak için kamu kurumlarında uzaktan çalışma kararı alındı. Bu kapsamda çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşüm lü çalışma gibi yöntemler uygulanabilecek. Daha önce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecek.
DOKTORLAR KAPSAM DIŞI
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı (Kanser ve organ nakli hariç) olan kişilerden bazıları, yasaktan istisna tutulacak: Doktorlar, sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar...
BELEDİYELERDEN DESTEK
Belediye ekipleri, risk grubundaki vatandaşların evden çıkmaması için tüm tedbirleri aldı. Evlerinde kalması gereken yaşlıların pazar, eczane ve market alışverişi gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladı.
CORONAVIRÜS'TE KAYIP 30'A ÇIKTI
Türkiye'de virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise bin 236'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" dedi.
DUYGU DOLU PAYLAŞIM SAĞLIK
Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da yaşayan, annesi sağlık personeli, babası ise asker kardeşlerin "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" mesajını paylaştı.
'MİS'TANBUL
Türkiye'de Coronavirüs'e karşı adeta seferberlik ilan edildi. 81 ilin meydanları tek tek temizlendi. Dün de İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dezenfekte edildi. Temizlik çalışmalarını yürüten ekibin koruyucu maste ve tulum giymesi dikkat çekti. İstanbul'da dün taksiler ve toplu taşıma araçları da dezenfekte edildi.
MEGA CEHALET
Dünyayı saran Coronavirüs, bir tek Türkleri korkutmadı! Aralık ayından beri 10 binden fazla insanı hayattan koparan virüse kimse aldırmadı. İstanbul'da bazı bilinçsiz vatandaşlar, yetkililerin 'Evde kalın' uyarılarına kulak asmadı.
'BANA BİR ŞEY OLMAZ'
Güneşli havayı fırsat bilerek sahillere aktı! Galata Köprüsü ve Arnavutköy, balıkçılarla doldu taştı. Bazı vatandaşlar da yürüyüş yapıp kahvesini yudumladı. Herkesin savunması, "Corona bana bir yapmaz"dı.
POLİS TEK TEK UYARDI
Balıkçı Muhammet Solak, "Açık alanda Coronavirüs'ün etki göstermeyeceğini anıyorum. Kapalı alan ile açık alan farklı oluyor. Virüs salgını çok etkili oldu. Normalde burada olta atmaya yer bulamazdık" ifadesini kullandı. Polis ekipleri ise vatandaşlara sık sık evinize gidin uyarısı yaptı.
EKMEĞİNİN PEŞİNDE
Balıkçılar, dün uyarılara aldırmayıp Galata Köprüsü'ne akın etti. Temizlik işçileri ise Coronavirüs karşı beyaz tulum giyip, maske ve eldiven takıp işlerine devam etti.
ŞİMDİ SIRASI MI?
Mangalcıların akın ettiği Belgrad Ormanı'nda dün yine iğne atsan yere düşmedi. Herkes, spor yapıp çekirdek çitledi!
SAHİL YOLU KAPALI...
Sabah saatlarinde trafiğin yüzde bir olduğu İstanbul'da, öğleden sonra sahil boyunca yollar kilitlendi.
VALI YERLIKAYA: EVDE KALIN
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sahillere giden vatandaşları uyardı. "Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. 'Temiz hava iyi gelir' diyenler, kendisine, sevdiklerine ve çevresindekilere çok büyük zararlar verebilir. Tedbirli olmak, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir. Bu topyekun bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız" çağrısı yaptı.
CORONAYA KELEPÇE
İstanbul'da yaşayan Murat D., dün Süreyyapaşa Hastanesi'nde Coronavirüs tedavisi gören annesini görmeye gitti. Kendisine izin vermeyen güvenlik Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı'yı bıçakladı. Kısa sürede yakalanan zanlı, koruyucu tulum ve maske ile adliyeye gönderildi.
ÖNLEM MASASI
İçişleri Bakanlığı, Coronavirüs'le mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı. Önceki geceden itibaren lokanta, restoran, pastane gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerin sadece paket servis yapabileceği açıklandı. Bu kapsamda dün İstanbul'un en işlek bölgelerindeki lokanta ve restoranların masa ve sandalyeleri zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.
ALTUN'DAN UYARI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Coronavirüs ile ilgili bilgi kirliliğine karşı uyardı. "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Coronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz içeriklerle karşılaşıyoruz. Çözüm, resmi açıklamaları takip edelim" ifadesini kullandı.
SAHTE HESAP AÇIKLAMASI
SAĞLIK Bakanlığı, son günlerde Bakan Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını söyledi. Bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bakan Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarına yer verildi.
TABUTLA DEFIN CAİZDİR
DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının olabildiğince az sayıda kişiyle kılınması gerektiğini bildirdi. Kurul, "Cenazelerin, riskli olduğu durumlarda, ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir" dedi.
SİGARAYI BIRAKIN
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Coronavirüs'ün akciğerlerin savunmasını azalttığını belirtti. "Sigara, uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli bir ölçüde bozuyor. Bu da Coronavirüs'e karşı kişiyi savunmasız hale getiriyor. Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim" dedi.
ADLIYE KAPATILDI
İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin zabıt katibi U.E.'de Coronavirüs tespit edildi. Virüsün U.E.'ye hemşire olan eşinden bulaştığı öğrenildi. Aynı bölümde faaliyet gösteren 3 mahkeme personeline de idari izin verildi. Mahkemelerin de kapatıldığı belirtildi.
STOKÇULARI YAKALADIK
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Eş zamanlı olarak dün yaptığımız baskınlarda maske stoğu yapan firmalar tespit ettik" dedi. Soylu, şöyle devam etti: Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız.
Hatta birçok İstanbullu güzel havayı fırsat saydı. Boğaz kıyısında gezintiye çıktı. Uzmanlar ise bir kez daha uyardı: Evde kalın, hayatta kalın...
Vatandaşlar hafta sonunda Arnavutköy Sahili'ne aktı. Kimi balık tuttu, kimi de koşu yaptı. Zabıta, 65 yaşından büyükleri eve yollamak için kimliklerini kontrol etti.
CORONAVİRÜS İÇİN EN KRİTİK HAFTA
Virüs kontrol altında... Bir hafta en kritik dönem. Çok hızlı olmalıyız. Şu bir hafta herkes evlerine girsin.
İnsanlar temasa devam ederse kontrol mümkün değil. Böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz.
CAN KAYBIMIZ 30'A YÜKSELDİ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "9 hastamızı daha kaybettik. Vaka sayımız ise bin 236'ya yükseldi" dedi.
SAĞLIKÇIYA ULAŞIN!
ULAŞTIRMA Bakanı Cahit Turhan'dan sağlık çalışanlarına iyi haber: İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban ücretsiz.
PAPA'DAN VİRÜS VAAZI
PAPA, toplu dini törenleri terk etti. Katolikler'e nasihat etti: Kiliseye gidemeyenler, direkt olarak Tanrı'dan af dileyebilir.
ADLİYEYE DE CORONA BULAŞTI
İSTANBUL Anadolu Adliyesi'nde bir katip Coronavirüs'e yakalandı. Tüm personele izin verildi, mahkemeler de hemen kapatıldı.
İLK CEZA 6300 LİRA
KONYA Beyşehir'de gurbetçi çift, karantina kurallarını ihlal etti. Sokağa çıktıkları için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
BANKALARA YENİ MESAİ
TÜRKİYE Bankalar Birliği, virüs tedbirleri için mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. İsteyen banka, saat 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek.
HASTAYA 'CANSU'YU
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın doktor kızı Cansu, gönüllü oldu. Ankara Hacettepe Hastanesi'ne koşu. Acil serviste Corona'ya yakalanan hastalarla buluştu.
MERKEL DE STOKÇU ÇIKTI!
ALMAN Başbakan Merkel, alışverişe gitti. 4 şişe şarap, gıda ve temizlik ürünlerini market arabasına yükledi.
ÖTE yandan Merkel'in, doktorunda virüs çıktı. Başbakan, hemen kendini evinde karantinaya aldı.
ÖZİL TEDBİR
ARSENAL'İN hocası Mikeal Arteta'da Coronavirüs çıktı. Mesut Özil de tüm takımla birlikte kendini izoleye aldı.
EVE dönmeden önce testlerini yaptırdı. Yine de hamile eşi Amine'nin yanında değil başka bir odada kalmaya başladı.
ONLARIN SOKAĞA ÇIKIŞI YAŞ
Spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri de 65 yasağına takıldı. Hepsi eve kapandı. 64 yaşındaki Vedat Milor'un mesajı
ise takipçilerini dağıttı: vedat Bey'den Vefat Bey'e dönüşmek istemiyorum!
HANİ GENÇLER GÜVENDEYDİ
İngiltere'de 28 yaşındaki Jamie Bag gett'e Corona bulaştı. Bebeğiyle karantina altına alındı. İsyan bayrağı açtı: Bu virüs sadece yaşlıları değil gençleri de süründürüyor!
BAŞKAN'DAN HAYATİ MESAJ
Başkan Erdoğan, Coronavirüs ile mücadele için sosyal medyanın her türlü olanağını kullanmaya devam ediyor. Dün tüm ev ve cep telefonlarına sesli mesaj gönderen Erdoğan, "Evde kal" uyarısını tekrarladı: "Coronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olanlara bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve zorunda olmadıkça evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını takip etmelisiniz. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla."
SİZ ÇOK YAŞAYIN
Türkiye, Coronavirüs'e karşı önlemleri sıklaştırdı. Evde kalmaları yönünde uyarı yapılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunlar, "Ben sağlıklıyım, bana bir şey olmaz" diyerek parklara ve bahçelere kaçtı. İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile sokağa çıkma yasağı başlattı. Uymayanların 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alacağı, ayrıca 3 bin 150 lira da para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. Ancak bu da caydırıcı olmadı. Risk grubundakiler dün yine sokaktaydı. Bu durum, polisten vatandaşlara kadar herkesin tepkisini topladı.
KAMUDA UZAKTAN ÇALIŞMA BAŞLADI
BAŞKAN Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgeyle Coronavirüs salgınına karşı mücadelede riski azaltmak için kamu kurumlarında uzaktan çalışma kararı alındı. Bu kapsamda çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşüm lü çalışma gibi yöntemler uygulanabilecek. Daha önce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecek.
DOKTORLAR KAPSAM DIŞI
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı (Kanser ve organ nakli hariç) olan kişilerden bazıları, yasaktan istisna tutulacak: Doktorlar, sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar...
BELEDİYELERDEN DESTEK
Belediye ekipleri, risk grubundaki vatandaşların evden çıkmaması için tüm tedbirleri aldı. Evlerinde kalması gereken yaşlıların pazar, eczane ve market alışverişi gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladı.
CORONAVIRÜS'TE KAYIP 30'A ÇIKTI
Türkiye'de virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise bin 236'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" dedi.
DUYGU DOLU PAYLAŞIM SAĞLIK
Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da yaşayan, annesi sağlık personeli, babası ise asker kardeşlerin "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" mesajını paylaştı.
'MİS'TANBUL
Türkiye'de Coronavirüs'e karşı adeta seferberlik ilan edildi. 81 ilin meydanları tek tek temizlendi. Dün de İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dezenfekte edildi. Temizlik çalışmalarını yürüten ekibin koruyucu maste ve tulum giymesi dikkat çekti. İstanbul'da dün taksiler ve toplu taşıma araçları da dezenfekte edildi.
MEGA CEHALET
Dünyayı saran Coronavirüs, bir tek Türkleri korkutmadı! Aralık ayından beri 10 binden fazla insanı hayattan koparan virüse kimse aldırmadı. İstanbul'da bazı bilinçsiz vatandaşlar, yetkililerin 'Evde kalın' uyarılarına kulak asmadı.
'BANA BİR ŞEY OLMAZ'
Güneşli havayı fırsat bilerek sahillere aktı! Galata Köprüsü ve Arnavutköy, balıkçılarla doldu taştı. Bazı vatandaşlar da yürüyüş yapıp kahvesini yudumladı. Herkesin savunması, "Corona bana bir yapmaz"dı.
POLİS TEK TEK UYARDI
Balıkçı Muhammet Solak, "Açık alanda Coronavirüs'ün etki göstermeyeceğini anıyorum. Kapalı alan ile açık alan farklı oluyor. Virüs salgını çok etkili oldu. Normalde burada olta atmaya yer bulamazdık" ifadesini kullandı. Polis ekipleri ise vatandaşlara sık sık evinize gidin uyarısı yaptı.
EKMEĞİNİN PEŞİNDE
Balıkçılar, dün uyarılara aldırmayıp Galata Köprüsü'ne akın etti. Temizlik işçileri ise Coronavirüs karşı beyaz tulum giyip, maske ve eldiven takıp işlerine devam etti.
ŞİMDİ SIRASI MI?
Mangalcıların akın ettiği Belgrad Ormanı'nda dün yine iğne atsan yere düşmedi. Herkes, spor yapıp çekirdek çitledi!
SAHİL YOLU KAPALI...
Sabah saatlarinde trafiğin yüzde bir olduğu İstanbul'da, öğleden sonra sahil boyunca yollar kilitlendi.
VALI YERLIKAYA: EVDE KALIN
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sahillere giden vatandaşları uyardı. "Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. 'Temiz hava iyi gelir' diyenler, kendisine, sevdiklerine ve çevresindekilere çok büyük zararlar verebilir. Tedbirli olmak, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir. Bu topyekun bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız" çağrısı yaptı.
CORONAYA KELEPÇE
İstanbul'da yaşayan Murat D., dün Süreyyapaşa Hastanesi'nde Coronavirüs tedavisi gören annesini görmeye gitti. Kendisine izin vermeyen güvenlik Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı'yı bıçakladı. Kısa sürede yakalanan zanlı, koruyucu tulum ve maske ile adliyeye gönderildi.
ÖNLEM MASASI
İçişleri Bakanlığı, Coronavirüs'le mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı. Önceki geceden itibaren lokanta, restoran, pastane gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerin sadece paket servis yapabileceği açıklandı. Bu kapsamda dün İstanbul'un en işlek bölgelerindeki lokanta ve restoranların masa ve sandalyeleri zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.
ALTUN'DAN UYARI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Coronavirüs ile ilgili bilgi kirliliğine karşı uyardı. "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Coronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz içeriklerle karşılaşıyoruz. Çözüm, resmi açıklamaları takip edelim" ifadesini kullandı.
SAHTE HESAP AÇIKLAMASI
SAĞLIK Bakanlığı, son günlerde Bakan Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını söyledi. Bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bakan Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarına yer verildi.
TABUTLA DEFIN CAİZDİR
DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının olabildiğince az sayıda kişiyle kılınması gerektiğini bildirdi. Kurul, "Cenazelerin, riskli olduğu durumlarda, ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir" dedi.
SİGARAYI BIRAKIN
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Coronavirüs'ün akciğerlerin savunmasını azalttığını belirtti. "Sigara, uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli bir ölçüde bozuyor. Bu da Coronavirüs'e karşı kişiyi savunmasız hale getiriyor. Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim" dedi.
ADLIYE KAPATILDI
İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin zabıt katibi U.E.'de Coronavirüs tespit edildi. Virüsün U.E.'ye hemşire olan eşinden bulaştığı öğrenildi. Aynı bölümde faaliyet gösteren 3 mahkeme personeline de idari izin verildi. Mahkemelerin de kapatıldığı belirtildi.
STOKÇULARI YAKALADIK
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Eş zamanlı olarak dün yaptığımız baskınlarda maske stoğu yapan firmalar tespit ettik" dedi. Soylu, şöyle devam etti: Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız.
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