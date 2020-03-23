Vatandaşlar 'evde kal' uyarılarına rağmen sahillere akın etti

Salgına karşı sıkı önlemler alındı. 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkması bile yasaklandı. Ama bazı kişiler ısrarla bu kısıtlamalara uymadı.Hatta birçok İstanbullu güzel havayı fırsat saydı. Boğaz kıyısında gezintiye çıktı. Uzmanlar ise bir kez daha uyardı: Evde kalın, hayatta kalın...Vatandaşlar hafta sonunda Arnavutköy Sahili'ne aktı. Kimi balık tuttu, kimi de koşu yaptı. Zabıta, 65 yaşından büyükleri eve yollamak için kimliklerini kontrol etti.Virüs kontrol altında... Bir hafta en kritik dönem. Çok hızlı olmalıyız. Şu bir hafta herkes evlerine girsin.

İnsanlar temasa devam ederse kontrol mümkün değil. Böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "9 hastamızı daha kaybettik. Vaka sayımız ise bin 236'ya yükseldi" dedi.ULAŞTIRMA Bakanı Cahit Turhan'dan sağlık çalışanlarına iyi haber: İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban ücretsiz.PAPA, toplu dini törenleri terk etti. Katolikler'e nasihat etti: Kiliseye gidemeyenler, direkt olarak Tanrı'dan af dileyebilir.İSTANBUL Anadolu Adliyesi'nde bir katip Coronavirüs'e yakalandı. Tüm personele izin verildi, mahkemeler de hemen kapatıldı.KONYA Beyşehir'de gurbetçi çift, karantina kurallarını ihlal etti. Sokağa çıktıkları için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.TÜRKİYE Bankalar Birliği, virüs tedbirleri için mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. İsteyen banka, saat 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek.KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın doktor kızı Cansu, gönüllü oldu. Ankara Hacettepe Hastanesi'ne koşu. Acil serviste Corona'ya yakalanan hastalarla buluştu.ALMAN Başbakan Merkel, alışverişe gitti. 4 şişe şarap, gıda ve temizlik ürünlerini market arabasına yükledi.ÖTE yandan Merkel'in, doktorunda virüs çıktı. Başbakan, hemen kendini evinde karantinaya aldı.ARSENAL'İN hocası Mikeal Arteta'da Coronavirüs çıktı. Mesut Özil de tüm takımla birlikte kendini izoleye aldı.EVE dönmeden önce testlerini yaptırdı. Yine de hamile eşi Amine'nin yanında değil başka bir odada kalmaya başladı.Spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri de 65 yasağına takıldı. Hepsi eve kapandı. 64 yaşındaki Vedat Milor'un mesajıise takipçilerini dağıttı: vedat Bey'den Vefat Bey'e dönüşmek istemiyorum!İngiltere'de 28 yaşındaki Jamie Bag gett'e Corona bulaştı. Bebeğiyle karantina altına alındı. İsyan bayrağı açtı: Bu virüs sadece yaşlıları değil gençleri de süründürüyor!

Erdoğan, Coronavirüs ile mücadele için sosyal medyanın her türlü olanağını kullanmaya devam ediyor. Dün tüm ev ve cep telefonlarına sesli mesaj gönderen Erdoğan,uyarısını tekrarladı: "Coronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olanlara bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve zorunda olmadıkça evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını takip etmelisiniz. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla."Coronavirüs'e karşı önlemleri sıklaştırdı. Evde kalmaları yönünde uyarı yapılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunlar,diyerek parklara ve bahçelere kaçtı. İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile sokağa çıkma yasağı başlattı. Uymayanlarınayrıca 3 bin 150 lira da para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. Ancak bu da caydırıcı olmadı. Risk grubundakiler dün yine sokaktaydı. Bu durum, polisten vatandaşlara kadar herkesin tepkisini topladı.BAŞKAN Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgeyle Coronavirüs salgınına karşı mücadelede riski azaltmak için kamu kurumlarında uzaktan çalışma kararı alındı. Bu kapsamda çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşüm lü çalışma gibi yöntemler uygulanabilecek. Daha önce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecek.65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı (Kanser ve organ nakli hariç) olan kişilerden bazıları, yasaktan istisna tutulacak: Doktorlar, sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar...Belediye ekipleri, risk grubundaki vatandaşların evden çıkmaması için tüm tedbirleri aldı. Evlerinde kalması gereken yaşlıların pazar, eczane ve market alışverişi gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladı.Türkiye'de virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise bin 236'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" dedi.Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da yaşayan, annesi sağlık personeli, babası ise asker kardeşlerin "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" mesajını paylaştı.

stanbul'da

ALTUN'DAN

Türkiye'de Coronavirüs'e karşı adeta seferberlik ilan edildi. 81 ilin meydanları tek tek temizlendi. Dün de İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dezenfekte edildi. Temizlik çalışmalarını yürüten ekibin koruyucu maste ve tulum giymesi dikkat çekti. İstanbul'da dün taksiler ve toplu taşıma araçları da dezenfekte edildi.saranbir tek Türkleri korkutmadı! Aralık ayından beri 10 binden fazla insanı hayattan koparan virüseİstanbul'da bazıyetkililerinuyarılarına kulak asmadı.Güneşli havayı fırsat bilerekGalata Köprüsü ve Arnavutköy, balıkçılarla doldu taştı. Bazı vatandaşlar daHerkesin savunması,dı.Balıkçı Muhammet Solak, "Açık alanda Coronavirüs'ün etki göstermeyeceğini anıyorum.Virüs salgını çok etkili oldu. Normalde burada olta atmaya yer bulamazdık" ifadesini kullandı.Balıkçılar, dün uyarılara aldırmayıp Galata Köprüsü'ne akın etti. Temizlik işçileri ise Coronavirüs karşı beyaz tulum giyip, maske ve eldiven takıp işlerine devam etti.Mangalcıların akın ettiği Belgrad Ormanı'nda dün yine iğne atsan yere düşmedi. Herkes, spor yapıp çekirdek çitledi!Sabah saatlarinde trafiğin yüzde bir olduğu İstanbul'da, öğleden sonra sahil boyunca yollar kilitlendi.sahillere giden"Bugün sahillerde, parklardageçirilecek tedbirsiz zamanlar,yarın sevdiklerimizi üzecekdurumlara dönüşmesin.'Temiz hava iyi gelir' diyenler,kendisine, sevdiklerine veçevresindekilere çok büyükzararlar verebilir. Tedbirliolmak, toplum sağlığı açısındankaçınılmaz birMücadelemizi tavizsizuygulayacağız" çağrısı yaptı.yaşayan Murat D., dün Süreyyapaşa Hastanesi'ndetedavisi gören annesini görmeye gitti. Kendisine izin vermeyen güvenlik Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı'yı bıçakladı. Kısa sürede yakalanan zanlı, koruyucu tulum ve maske ile adliyeye gönderildi.Bakanlığı,mücadelede alınan yeni tedbirleriaçıkladı. Önceki geceden itibarenlokanta, restoran, pastane gibi yemekyenilen yerleri kapsayan iş yerlerinsadeceyapabileceğiaçıklandı. Bu kapsamda dün İstanbul'unen işlek bölgelerindeki lokanta verestoranlarınzabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.BaşkanıCoronavirüsile ilgili"Söylentiler,kehanetler,komplo teorileri,kaynaksız seskayıtları, duyumlar...Coronavirüs ile ilgilimedya mecralarındahemen her gün butip belirsiz içeriklerlekarşılaşıyoruz.Çözüm,ifadesinikullandı.Bakanlığı, son günlerdeadınaBu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bakan Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarına yer verildi.İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının olabildiğince az sayıda kişiyle kılınması gerektiğini bildirdi. Kurul, "Cenazelerin, riskli olduğu durumlarda, ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir" dedi.İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Coronavirüs'ün akciğerlerin savunmasını azalttığını belirtti. "Sigara, uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli bir ölçüde bozuyor. Bu da Coronavirüs'e karşı kişiyi savunmasız hale getiriyor. Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim" dedi.Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ninCoronavirüs tespit edildi. Virüsün U.E.'ye hemşire olan eşinden bulaştığı öğrenildi. Aynı bölümde faaliyet gösteren 3 mahkeme personeline de idari izin verildi. Mahkemelerin de kapatıldığı belirtildi.Bakanı Süleyman Soylu, "Eş zamanlı olarak dün yaptığımız baskınlarda maske stoğu yapan firmalar tespit ettik" dedi. Soylu, şöyle devam etti: Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız.