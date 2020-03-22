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Son dakika: 'dan duygulandıran paylaşım: Mesajı herkes alsın istedik

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anneleri sağlıkçı, babaları ise asker olan 2 kardeşin 'evde kalın' mesajını paylaşarak, "Mesajı herkes alsın istedik" dedi.

  • Güncel
  • 22.03.2020 18:26
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 18:26
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Mesajı herkes alsın istedik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anneleri sağlıkçı, babaları ise asker olan 2 kardeşin 'evde kalın' mesajını paylaşarak, "Mesajı herkes alsın istedik" dedi.



Sağlık Bakanı Koca, Samsun'da yaşayan, biri kız diğeri erkek 2 kardeşin 'evde kalın' mesajını sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı. , kardeşlerin "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor, izinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın" yazısına kendi Twitter hesabında yer verdi.



Koca, kardeşlerin fotoğrafını "Bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik" notuyla paylaştı.

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