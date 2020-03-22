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Son dakika: maske stoğu yapan firmaları uyardı: Fabrikalara el koymaktan çekinmeyiz

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı. maske stoğu yapanların tespit edildiğini söyledi ve firmaları uyararak, "12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız." dedi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 01:52
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 01:52
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Soylu'dan maske stoğu yapan firmaları uyardı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Instagram'da katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

İŞLEM BAŞLATACAĞIZ
maske stoğu yapan firmaların tespit edildiğini bildirerek, "Eş zamanlı olarak yaptığımız baskınlarda maske stoğu yapan firmalar tespit ettik. Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız." ifadelerini kullandı.

''FABRİKALARINA EL KOYMAKTAN ÇEKİNMEYİZ''
Soylu stok yapan firmaların fabrikalarına el koyacaklarını açıklayarak, ''Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyolar. Bu sabah 08:00'de eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık. Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz.'' dedi.


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