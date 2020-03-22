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İngiliz uzman koronavirüsün (Kovid-19) yeni belirtilerini açıkladı: Koku ve tat alma kaybı görülebiliyor

Kovid-19 tehlikesi dünyada her geçen gün artarak devam ediyor. Devletler aşılar geliştirmeye çalışsa da zamanı konusunda kesin bir bilgi henüz yok. Bu gelişmeler yaşanırken virüsün etkileriyle ilgili de çalışmalar sürüyor. İngiltere'de önde gelen kulak burun boğaz () uzmanlarından olan , Sky News'e yaptığı açıklamada, ateş ve öksürük gibi daha yaygın semptomlar görülmeyen bazı Kovid-19 hastalarının koku ve tat alma duyularını kaybettiğini söyledi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 05:39
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 05:39
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Kovid-19'un yeni belirtileri ortaya çıktı!

Koku ve tat duyusu kaybının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) semptomları arasında yer alabildiği belirtildi.

İngiltere'de önde gelen kulak burun boğaz () uzmanlarından olan , Sky News'e yaptığı açıklamada, ateş ve öksürük gibi daha yaygın semptomlar görülmeyen bazı Kovid-19 hastalarının koku ve tat alma duyularını kaybettiğini söyledi.

KOKU VE TAT ALMA DUYUSU KAYBI OLABİLİR
Bu semptomları yaşayanlardan kendilerini izole etmelerini isteyen Kumar, "Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir, ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir, bu da bu virüsün burunda tutunduğunu gösteriyor." dedi.

11 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan İngiltere Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük ölçüde iyileştiğini ancak hala koku ve tat duyularının geri gelmediğini ifade etmişti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Utah Jazz forması giyen NBA oyuncusu Rudy Gobert, Twitter hesabından, "Koku ve tat kaybı kesinlikle belirtilerden biri. Son 4 gündür hiçbir şey koklayamıyorum. Aynı şeyi yaşayan var mı?" diye sormuştu.

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