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Son dakika: 'dan gelen yolcular 'daki yerleştirildi

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri arttırılarak uygulanmaya devam ediyor. Son olarak yurt dışından uçakla 'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'daki yurda yerleştirildi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 08:56
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 09:00
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Yurt dışından gelenlere karantina!

'dan hareket ederek Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, otobüsle kente getirildi.

Yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurt girişinde kontrolden geçirilen 39 yolcu kendileri için ayrılan odalara alındı.

Yurtta 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak yolculara Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar tarafından destek sunulacak.

Maske ve eldivenle koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.




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