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: 'ın kuzeyine hava harekatı! 'ya bir darbe daha

haberine göre , 'ın kuzeyine yapılan hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 'lı 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 08:59
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 09:10
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya bir darbe daha

(MSB), kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.

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