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'den romantik paylaşım! "Karantina günlerinde aşk"

ile sevgilisi , kurallara uyup günlerdir evlerinden çıkmıyor. Şefkatli, önceki gün aşkıyla paylaştığı bu kareye "Karantina günlerinde aşk" yazıp romantikliğini konuşturdu.

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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