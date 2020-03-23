Şarkıcı İdo ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, kurallara uyup günlerdir evlerinden çıkmıyor. Şefkatli, önceki gün aşkıyla paylaştığı bu kareye "Karantina günlerinde aşk" yazıp romantikliğini konuşturdu.
Yasemin Şefkatli'den romantik paylaşım! "Karantina günlerinde aşk"
Şarkıcı İdo ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, kurallara uyup günlerdir evlerinden çıkmıyor. Şefkatli, önceki gün aşkıyla paylaştığı bu kareye "Karantina günlerinde aşk" yazıp romantikliğini konuşturdu.
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
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