Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.





Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığı, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiği belirtildi.



#Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşlar sıkça havalandırılırken, Mehmetçiklerimizin de ateşi takip ediliyor. Ortak kullanım alanlarının her bir köşesi detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam ediliyor.#EvdeKal pic.twitter.com/iR2l5Fxj93