Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığı, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiği belirtildi.
#Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşlar sıkça havalandırılırken, Mehmetçiklerimizin de ateşi takip ediliyor. Ortak kullanım alanlarının her bir köşesi detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam ediliyor.#EvdeKal pic.twitter.com/iR2l5Fxj93— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2020
Açıklamada, ortak kullanım alanlarının da detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam edildiği kaydedildi.
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