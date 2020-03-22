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Son dakika: MSB'den videolu paylaşımı

Son dakika haberleri... ile ilgil bir paylaşımda bulundu. Resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Koronavirüs salgınından korunmanın en temel yöntemlerinden birisi ellerimizin doğru şekilde yıkanmasıdır. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel
  • 22.03.2020 13:12
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 13:12
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MSB'den videolu koronavirüs paylaşımı

, yeni tip ten (Kovid-19) korunmanın en temel yöntemlerinden birisinin ellerin doğru yıkanması olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından videolu yapılan paylaşımda, koronavirüsün alınan tedbirlerden daha güçlü olmadığı vurgulanarak şunları kaydedildi.

"Koronavirüs salgınından korunmanın en temel yöntemlerinden birisi ellerimizin doğru şekilde yıkanmasıdır. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."

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