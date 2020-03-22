Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Teklif geçtiğimiz gün TBMM 'de son kez görüşüldü. AK Parti ile MHP 'li Milletvekilleri bir toplantıda bir araya geldi ve infaz düzenlemesinin son şekli hakkında bilgi alış verişinde bulundu. İnfaz sisteminde köklü değişiklikler yapmayı öngören düzenlemeyi önümüzdeki hafta siyasi partilere sunacak AK Parti, 23 Mart 2020 günü bir kez daha MHP 'nin Hukukçu isimleri ile konuyu masaya yatıracak. Toplantının ardından hangi suçların infaz düzenlemesi kapsamına gireceği kesinleşecek. Daha önce bir açıklama yapan AK Partili isimler, infaz düzenlemesinde altı suçun (cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar) kapsam dışı tutulması üzerinde karar almıştı.