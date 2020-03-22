Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Teklif geçtiğimiz gün TBMM 'de son kez görüşüldü. AK Parti ile MHP 'li Milletvekilleri bir toplantıda bir araya geldi ve infaz düzenlemesinin son şekli hakkında bilgi alış verişinde bulundu. İnfaz sisteminde köklü değişiklikler yapmayı öngören düzenlemeyi önümüzdeki hafta siyasi partilere sunacak AK Parti, 23 Mart 2020 günü bir kez daha MHP 'nin Hukukçu isimleri ile konuyu masaya yatıracak. Toplantının ardından hangi suçların infaz düzenlemesi kapsamına gireceği kesinleşecek. Daha önce bir açıklama yapan AK Partili isimler, infaz düzenlemesinde altı suçun (cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar) kapsam dışı tutulması üzerinde karar almıştı.
Mahkumlara af ve nafaka için flaş gelişme! Cezaevleri boşalacak mı? Değişiklik yapıldı
Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinde yeni değişiklik yapıldığı bildirildi. TBMM'ye bu hafta gelecek infaz düzenlemesi ile ilgili detaylar takvim.com.tr'de. Daha önce de yapılan açıklamada, infaz düzenlemesinin ayrı bir paket şeklinde Meclis'e geleceği bildirildi İkinci yargı paketi maddeleri nelerdir? İkinci yargı paketinde neler var? Mahkum yakınlarının aylardır beklediği genel af ve ceza indirimi için çalışmalarda sona gelindi. Peki, ikinci yargı paketi maddeleri nelerdir? İkinci yargı paketinde neler var?
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