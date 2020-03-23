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: Türkiye'nin gözü bu toplantıda! bir araya geliyor

haberi... Sağlık Bakanlığı , koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere saat 13.30'da toplanacak.

  • Güncel
  • 23.03.2020 10:21
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 10:36
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Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Bilim Kurulu bir araya geliyor

Sağlık Bakanlığı , saat 13.30'da toplanacak. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

CAN KAYBI 30'A YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin vefat ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.

"Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." ifadesini kullanan Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." bilgisini paylaştı. Fahrettin Koca, "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

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