Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, koronavirüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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