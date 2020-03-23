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Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile görüştü

Başkan , Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, koronavirüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

  • Güncel
  • 23.03.2020 21:16
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 21:20
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Başkan Erdoğan, Katar Emiri es-Sani ile görüştü

Başkan , Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, koronavirüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Detaylar gelecek...

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