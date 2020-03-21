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Cumhurbaşkanlığından le mücadeleyle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı , Twitter adresinden le mücadeleyle ilgili paylaşımda bulundu. 21 Mart tarihinde virüsle mücadele kapsamında atılan adımları paylaşan Altun "Vatandaşlarımızın alınan kararlara riayet etmesi, hijyen kurallarından taviz vermemesi ve zorunda olmadıkça evlerinden çıkmaması mücadeleye güç katan etkenlerdir." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 21.03.2020 21:39
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 21:45
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Cumhurbaşkanlığından virüsle mücadele paylaşımı

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı , Twitter adresinden le mücadeleyle ilgili paylaşımda bulundu.

Altun'un koronavirüsle mücadele kapsamında atılan adımlarla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde, "Vatandaşlarımızın alınan kararlara riayet etmesi, hijyen kurallarından taviz vermemesi ve zorunda olmadıkça evlerinden çıkmaması mücadeleye güç katan etkenlerdir. Bugün Koronavirüs'le mücadelede atılan adımlardan bazıları:"

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