Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter adresinden koronavirüsle mücadeleyle ilgili paylaşımda bulundu.

Altun'un koronavirüsle mücadele kapsamında atılan adımlarla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde, "Vatandaşlarımızın alınan kararlara riayet etmesi, hijyen kurallarından taviz vermemesi ve zorunda olmadıkça evlerinden çıkmaması mücadeleye güç katan etkenlerdir. Bugün Koronavirüs'le mücadelede atılan adımlardan bazıları:"