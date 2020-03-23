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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan virüs uyarısı: Her tedbir can kurtarır

, virüsle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. , dünyada nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bine doğru ilerlediğini belirterek, ''Her tedbir can kurtarır" dedi. Kalın, "Bunun şakası yok" diyerek uyardı.

  • Güncel
  • 23.03.2020 11:25
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 11:29
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Kalın uyardı: Şakası yok!

, yeni tip virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili "Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünyada korona vaka sayısı hızla 400 bine, ölüm sayısı 15 bine doğru ilerliyor. Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski 10 kat artırır. Evde kal, kendini ve etrafındakileri koru."


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