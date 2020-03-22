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Son dakika: 'nden flaş uyarısı!

Son dakika haberleri... İlk olarak 'de ortaya çıkan yeni tip ün 'de de görülmesinin ardından hükümetten bir dizi önlem geldi. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların riskte olduğu açıklanarak sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak yasağa rağmen sahiller doldu taştı. Konuyla ilgili bir uyarı da 'nden geldi. Vali Yerlikaya, "Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir. Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin" dedi.

  • Güncel
  • 22.03.2020 12:38
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 13:01
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İstanbul Valiliği'nden flaş koronavirüs uyarısı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklama şunları kaydetti:
"Baharı karşıladığımız bugünlerde aynı zamanda Covid-19 yeni tip salgınıyla mücadele ediyoruz. Ülkemizde bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, yetkili bütün makamlar ve valiliğimizce sürekli tedbirler alınmakta ve siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

Koronavirüs 'nun tavsiyeleri doğrultusunda 'mızın açıkladığı 14 Kural'a kesinlikle uyulması, kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerden dışarı çıkılmaması gerekmektedir.

Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek, kendimizin, yakınlarımızın ve toplumun sağlığını koruyabilmek i İçişleri Bakanlığımızın genelgeleriyle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmaları yasaklanmıştır.

Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir.

"Ben sağlıklıyım, bana bir şey olmaz. Evde sıkıldım, dışarı çıkmak benim için sorun olmaz. Herkes evinde zaten, ben çıkabilirim. Temiz hava iyi gelir..." diyenler, kendisine, sevdiklerine ve çevresindekilere çok büyük zararlar verebilirler. Tedbirli olmak, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir.

Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin.

Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız.

Bu topyekûn bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız."

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