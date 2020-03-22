Turizme 1 trilyon dolarlık 'koronavirüs' darbesi





Türkiye'nin ilk günden itibaren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kuruluşların önemli işlere imza attığını anlatan Bağcı, Mastercard, American Ekspress ve Visa'nın verdiği rakamlara göre virüsün dünya ekonomisine verdiği zararın 28-29 trilyon dolar olduğunu kaydetti.