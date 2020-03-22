Turizme 1 trilyon dolarlık 'koronavirüs' darbesi

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, küresel turizm pazarının yıllık 1,7 trilyon dolar olduğunu belirterek, koronavirüs nedeniyle bu yıl 1 trilyon dolarlık kayıp beklediklerini ve sektörde 50 milyon çalışanın işini kaybetmekle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Bağcı, halihazırda seyahat sektörünün yüzde 70'inin durduğunu kaydederek, ülkelerin, hükümetlerin acil bir durum olmaması halinde seyahat edilmemesini istiyor.
Türkiye'nin ilk günden itibaren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kuruluşların önemli işlere imza attığını anlatan Bağcı, Mastercard, American Ekspress ve Visa'nın verdiği rakamlara göre virüsün dünya ekonomisine verdiği zararın 28-29 trilyon dolar olduğunu kaydetti.
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