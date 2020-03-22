Dünyayı kırıp geçiren Corona, milleti eve hapsetti. Okullar tatil edildi. İşyerleri evden çalışmaya geçti. Fakat bazıları salgını bile görmezden geldi. Hepsi çocuklarını alıp Ege ve Akdeniz 'in gözde tatil merkezlerine gitti. Sahillerde güneşlendi. İstanbul 'da kalanlar da Boğaz kıyılarında gezindi.Çeşme sahillerindeki kafe ve restoranlar, yaz günleri aratmayacak bir yoğunluğu yaşadı.İstanbul'un trafik haritası yeşile döndü ama ünlülerin uğrak yerlerine giden sahil yolu yine geçit vermedi.Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular, yine Bebek sahiline koştu. Virüs tehlikesini bir kenara bırakıp kafeleri doldurdu.

ip

orona'dan

CORONA BEACH

Başkan Erdoğan, doktorlar ve çok önemli uzmanlar, "Coronavirüs'e karşı evde kalın" dedi. Ancak hayati uyarılara rağmen başta İstanbul olmak üzere Ege ve Akdeniz sahilleri doldu taştı. Vatandaşlar canını hiçe saydı.







T ürkiye'de her kesim, "Evde kalın" mesajı yağdırırken, vatandaşların buna uymaması Coronavirüs riskini zirveye çıkardı. İstanbul'un sahil kesimi Bebek, Sarıyer, Ortaköy'de binlerce kişi "evde kalın" mesajını "tatildeyiz" gibi algıladı. İstanbul'da trafik yüzde 20'ye düşerken, Bebek hattında trafik kilitlendi. Maltepe sahilinde bir vatandaş, "Temiz hava almak için çıktık, evimiz yakın. Sahilde de çok kalabalık yok. Dışarı çıktık, temiz hava alıyoruz. Uzak durmaya çalışıyoruz. Maske kullanmıyorum. Kullanmak çok mantıklı gelmedi" dedi.





Urla



Sadece İstanbul mu Coronavirüs'ü umursamadı? Alaçatı, Bodrum, Marmaris, Alanya gibi sahiller de yoğun bir güne uyandı. Güneşli havayı görenler, Coronavirüs'ü unuttu ve kendini kumlara bıraktı.







Konyaaltı







Alanya

Coronavirüs sonrası Mart ayında havuza bile girenleri gördük.



Ai leler , eşsiz deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı. İlçe merkezindeki çay bahçelerini dolduranlar deniz manzarasında çay içerken, çocuklar parkta güzel havanın keyfini çıkardı.



SADECE MEYDANLAR BOŞ

İ stanbul'un sahilleri dolarken, meydanları boş kaldı. İstanbul'da kendini düşünen ve sokağa çıkmayan da vardı elbette. Coronavirüs'e karşı kendini korumaya alan vatandaşlar, gerekmedikçe sokağa çıkmamaya çalışıyor.







AMCA EVİNDE OTUR!

Dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de etkisi altına alan Coronavirüs nedeniyle halka sokağa çıkmayın çağrıları yapıldı.



T ürkiye'nin dört bir tarafında yaşayan yaşlıların, uyarıları ciddiye almayıp sokağa çıkmasına eleştiriler vardı. Hem de çok sert ve yerinde... İşte sosyal medya yorumları:



Amca evinde otur, yaşam riskin var.

Bir de tecrübeden söz ederler. Hani? Nerede kaldı tecrübe.

Evinizde durun, evinizde.

Dedemle kavga ettik. "Torunum bana bir şey olmaz" dedi. Çok sert tepki verdim. Sustu, evde kaldı.

Babacım, sosyal medyadan yazıyorum. Lütfen ama lütfen evde kal, sokağa çıkma.







EVDE KALIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden video mesajı yayınladı. Erdoğan, "Zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Evde kalın" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, doktorlar ve çok önemli uzmanlar, "Coronavirüs'e karşı evde kalın" dedi. Ancak hayati uyarılara rağmen başta İstanbul olmak üzere Ege ve Akdeniz sahilleri doldu taştı. Vatandaşlar canını hiçe saydı.her kesim, "Evde kalın" mesajı yağdırırken, vatandaşların buna uymaması Coronavirüs riskini zirveye çıkardı. İstanbul'un sahil kesimi Bebek, Sarıyer, Ortaköy'de binlerce kişi "evde kalın" mesajını "tatildeyiz" gibi algıladı. İstanbul'da trafik yüzde 20'ye düşerken, Bebek hattında trafik kilitlendi. Maltepe sahilinde bir vatandaş, "Temiz hava almak için çıktık, evimiz yakın. Sahilde de çok kalabalık yok. Dışarı çıktık, temiz hava alıyoruz. Uzak durmaya çalışıyoruz. Maske kullanmıyorum. Kullanmak çok mantıklı gelmedi" dedi.İstanbul mu Coronavirüs'ü umursamadı? Alaçatı, Bodrum, Marmaris, Alanya gibi sahiller de yoğun bir güne uyandı. Güneşli havayı görenler, Coronavirüs'ü unuttu ve kendini kumlara bıraktı.Coronavirüs sonrası Mart ayında havuza bile girenleri gördük., eşsiz deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı. İlçe merkezindeki çay bahçelerini dolduranlar deniz manzarasında çay içerken, çocuklar parkta güzel havanın keyfini çıkardı.sahilleri dolarken, meydanları boş kaldı. İstanbul'da kendini düşünen ve sokağa çıkmayan da vardı elbette. Coronavirüs'e karşı kendini korumaya alan vatandaşlar, gerekmedikçe sokağa çıkmamaya çalışıyor.olduğu kadar Türkiye'yi de etkisi altına alan Coronavirüs nedeniyle halka sokağa çıkmayın çağrıları yapıldı.dört bir tarafında yaşayan yaşlıların, uyarıları ciddiye almayıp sokağa çıkmasına eleştiriler vardı. Hem de çok sert ve yerinde... İşte sosyal medya yorumları:Amca evinde otur, yaşam riskin var.Bir de tecrübeden söz ederler. Hani? Nerede kaldı tecrübe.Evinizde durun, evinizde.Dedemle kavga ettik. "Torunum bana bir şey olmaz" dedi. Çok sert tepki verdim. Sustu, evde kaldı.Babacım, sosyal medyadan yazıyorum. Lütfen ama lütfen evde kal, sokağa çıkma.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden video mesajı yayınladı. Erdoğan, "Zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Evde kalın" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca,"Hasta sayımız 947'ye ulaştı. 21 can kaybımız var" açıklamasını yaptı.Yoğurt, kefir, sarımsak tüketin.Tansiyon, kalp hastaları izole olsun.Kontakt lens yerine gözlük takın.Bulaşıcı hastalıktan kaçan milyonlar, eve kapandı. Bağışıklık sistemini güçlendiren diyetlere başladı. Kolajen, vitamin ve mineral zengini kelle paça satışları da iki kat arttı.Dedemin Corona ilacıVallahi biz #Corona'ya karşı senin yanındayızŞimdi #çürük #kelle paça #şırdan # istiyor canımCorona da neymiş peh!Öğrenciler bugün uzaktan eğitime başlayacak.EBA şifreleri velilerin cep telefonlarına yollanacak.Gerekirse sınavlar ertelenebilecek.Ünlü şarkıcı Rihanna , Corona'yla mücadele için DSÖ'ye 5 milyon dolar bağışladı. Doğum yeri Barbados'a da 700 bin dolar yolladı. Fenerbahçe , basketbol takımındaki bazı oyuncularda Coronavirüs belirtilerine rastlandığını açıkladı.Takım ligde en son Beşiktaş ve Tofaş ile karşılaşmış, son bir ayda Valencia , Kızılyıldız ve Khimki ile de maç yapmıştı.Hükümet, önlemler paketine yeni kısıtlamalar ekledi:Berber, kuaför ve güzellik salonları geçici kapatıldı.Asker uğurlama törenleri ile piknikte mangal yakmak da yasaklandı Türkiye , küresel salgını önlemek için havada da tedbirleri genişletti. 46 ülkeye daha uçuş yasağı ilan etti. Yasaklı ülke sayısı 68'e yükseldi.Salgın uyarısına rağmen yaşlılar eve girmedi. Belediyeler, parklardaki banklara emniyet şeridi çekti. Fakat bu önlem de yetmedi. Bazı kişiler, bantların arasından geçerek bankta oturmaya devam etti.Fırsatçılar, virüsü öldüren kolonyayı fahiş fiyatla sattı. Üretici 9 firma buna sessiz kalmadı: Piyasaya daha çok mal verip fiyatları indireceğiz!takılan Tuba adlı kaplumbağa, Caçık denize kaçtı.Muğlalı çevreciler, "Tuba"yı 28 Ağustos 2019'da denize bıraktı. Uydudan yakın takibe aldı.Tuba, Corona salgınıyla birlikte rotayı açık denizlere kırdı. Aylardır kıyılara yaklaşmadı.Corona'dan kaçıyor.Bizim yaşlılar örnek alsın.Caretta bile kendini karantinaya aldı.Aman Hafter'e dikkat et.Kraliçe II. Elizabeth, Buckingham Sarayı 'nı terk etti. Sandringham'daki Windsor Kalesi'ne yerleşti.Kraliyet yetkilerini de oğlu Prens Charles 'a geçici olarak devretti. Londra 'da nöbete gönderdi. Başbakan Johnson bir kamyon tuvalet kağıdı aldı. İngiltere ayağa kalktı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden vatandaşlara seslendi. Mesajında, "Devletimiz görevinin başındadır. Özellikle sağlık bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, sağlık memurlarıyla, artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı şahsım, ailem milletim adına hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyorum. Sizlerden ricamız hükümet yetkililerimizin uyarılarınızı takip etmenizdir. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokaklara çıkmamalarıdır.



TAVSİYELERE DİKKAT

Sokağa çıkalar varsa rastgele söylemiyoruz. Dikkatle bu işi takip edenleri olarak doktorlarımızdan ve Bilim Kurulu üyelerimizden aldığımız tavsiyelerle söylüyoruz. Dikkat edilirse az sayıda da olsa ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de bunların yaş grubunda olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur"dedi.

EĞİTİM BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk, yarından itibaren evde eğitimin başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, ilk dersi de kendisinin vereceğini söyledi...







Eğitimde yeni dönem... Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk, önümüzde hafta okulların açılıp açılmayacağına ilişkin olarak, "Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel bir açığımız yok. Alacağımız karar sağlık kuruluşlarına bağlı. Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz. Sağlık Bakanı ile bu hafta görüşeceğiz. Koşullar ne olursa olsun biz her türlü senaryoya hazırız" dedi. Selçuk şöyle konuştu:

Bu süreç biraz uzadı diyelim, elimizde esnek bir paket var. Telafi çalışması planlıyoruz. Önemli olan çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak. Uzaktan eğitim tümüyle yeterlidir demek doğru olmaz. Benim alanım rehberlik. Bir çocuğun sınava hazırlanırken takvime göre kendini nasıl hazırlıyor, stresi nasıl, bunların hepsini biliyorum.







Selçuk, uzaktan eğitimin ilk dersinde öğrencilerle buluşacak.







Öğrenciler de bu yeni sistem nedeniyle oldukça heyecanlı.







RIHANNA FARKI

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Coronavirüs konusunda da yardımsever kimliğini öne çıkardı. 32 yaşındaki sanatçı, kendi kurduğu ve Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çalışan Clara Lionel Vakfı'na 5 milyon dolar bağışladı.





ABD ve Karayipler'deki Coronavirüs vakaları için harcanacak bu rakama, başka ünlü Amerikalı şarkıcıların da destek vereceği belirtildi. Rihanna, "Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı. Çünkü sonunu bilmediğimiz bir yola girdik. İnsanlar ölüyor. Bir can bile kurtarmak önemli" dedi.



Rihanna'ya yardımsever kişiliği nedeniyle övgü yağdı.







Rihanna, birçok arkadaşından da bu konuda destek vermelerini rica etti.





ÖZEL KAZIK 1250 LİRA

Dünya, Coronavirüs nedeniyle panik yaşarken ülkemizde bazı özel laboratuvarlar soyguna kalktı. Bağdat Caddesi ve Feneryolu'nda şubesi bulunan iki laboratuvarda test 1200 ve 1250 lira istedi. Bu özel laboratuvarlara başvuranlara sonuçlar e-posta veya telefonla da iletilirken, olası vakalar karantinada bekletilmeden elini kolunu sallayarak merkezlerden ayrılması tepkilere neden oldu. Uzmanlar ise test sonuçları belli olana kadar karantina şartları veya izolasyon uygulanması gerektiğini belirtirken, özel laboratuvarlarda Covid-19 testinin yasal olmadığını söyledi.







PAKET SERVİS DÖNEMİ!

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Coronavirüs ile mücadele kapsamında bir genelge gönderdi. Genelge ile içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.





HOLLANDA'DAN ÜZEN HABER

Hollanda'da 3 Türk vatandaşı Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi.



BAZI KARARLAR GEÇ ALINDI

Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek, hızla yayılan ve Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da yetkililere isyan etti. Özpetek, "İtalya'da yaşadığımız süreç çok ama çok üzücü. Neden bazı kararlar daha önce alınmadı. Bu konuda ağır davranıldı" dedi.



AŞIYI İLK BİZ GELİŞTİREBİLİRİZ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Coronavirüs aşısıyla ilgili konuştu. Saraçoğlu, Türkiye'de bu konuda tecrübeli uzmanlar sayesinde aşı geliştirilebilir. Türk uzmanlar çok ama çok başarılı" diye konuştu.



CENAZESİ BEKLENİYOR

Fransa'da yaşayan Halil Bıçkı isimli 64 yaşındaki Türk vatandaşı Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak cenazesinin Türkiye'ye nasıl getirileceği büyük sorun oldu.