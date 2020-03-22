Bugünkü
Takvim

Son dakika: , dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Son dakika haberine göre , dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

  • Güncel
  • 23.03.2020 00:39
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 00:39
ABONE OL
İletişim Başkanlığı Kovid-19 vaka durumunu açıkladı

, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Ülke Toplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu
Türkiye 1,236 30 -
İtalya 59,138 5,476 7,024
Çin 81,054 3,261 72,440
İspanya 28,603 1,756 2,125
ABD 38,757 400 178
Almanya 24,806 93 266
İran 21,638 1,685 7,635
Fransa 16,018 674 2,200
Güney Kore 8,897 104 2,909
Birleşik Krallık 5,683 281 93

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri