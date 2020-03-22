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Son dakika: 'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıda, yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve çalışanların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü.

  • Güncel
  • 22.03.2020 22:05
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 22:05
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Çankaya Köşkü'nde kritik Kovid-19 toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Başkan 'ın talimatıyla Oktay'ın başkanlığında 'nde yapılan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısında, salgının yayılmasının önlenmesi ve çalışanların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı hazır bulundu.

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