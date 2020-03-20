Tüm dünyayı etkisi altına Korona virüs, çoğu ülkede insanların sokağa çıkmasını engelledi. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gündemde var mı diye soranlar için işte, bakandan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Dünyanın birçok ülkesinde sokağa çıkma yasağı kararı peş peşe geliyor. Açıklanan kararların ardından Türkiye sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Durumun gittikçe ağırlaştığı Fransa'da alınan karara göre sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD'nin belli bölgeleri için de bu yasak kararı masaya yatırıldı.