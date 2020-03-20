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Sokağa yasağı var mı? Bakandan açıklama

Çoğu ülke, Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa yasağı getirdi. ’de de kafeler, yüzme salonları, lokantalar, kıraathaneler gibi kapalı alanların bir süreliğine kapatılmasının ardından sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. , konu ile alakalı sosyal medyada sokağa çıkma yasağı iddiaları üzerinden infial yaratmaya çalışıldığını söylerken, açıklama yaptı. Şu ana kadar alınan kararlara göre Türkiye'de sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. 'nın 81 ile gönderdiği yeni Corona virüsü kararlarına göre pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri bugün saat 10:00'dan itibaren geçici olarak kapatılmıştı.

  • Yaşam
  • 20.03.2020 16:24
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:08
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Sokağa çıkma yasağı var mı? Bakandan açıklama

Tüm dünyayı etkisi altına Korona virüs, çoğu ülkede insanların sokağa çıkmasını engelledi. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gündemde var mı diye soranlar için işte, bakandan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Dünyanın birçok ülkesinde sokağa çıkma yasağı kararı peş peşe geliyor. Açıklanan kararların ardından Türkiye sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Durumun gittikçe ağırlaştığı Fransa'da alınan karara göre sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD'nin belli bölgeleri için de bu yasak kararı masaya yatırıldı.

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