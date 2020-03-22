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Son dakika: 22 Mart koronavirüs bilançosunu açıkladı

Son dakika haberi! , koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. yaptığı açıklamada, 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 289 yeni vaka olduğunu bildirdi.

  • Güncel
  • 22.03.2020 22:06
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 22:35
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Bakan Koca koronavirüs bilançosunu açıkladı

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugün 9 kişinin vefat ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.


Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.

"Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." ifadesini kullanan Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." bilgisini paylaştı. Fahrettin Koca, "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

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