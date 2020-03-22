Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüslü vaka sayısının artmaması için çaba gösterirken, bir yandan da bilgi kirliliği ile uğraşıyor. Koronavirüs konusunda yapılabilecek en önemli mücadele halkın bireysel olarak alabileceği tedbirler.

Sağlık Bakanlığı da bu nedenle halkı bilgilendirme konusunda titiz davranıyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına Twitter'da onlarca sahte hesap açıldı. Bu hesapların bazılarının profilinde "hayran sayfası" ya da "parodi hesap" yazıyor ancak yaptıkları paylaşımlar kullanıcılar tarafından gerçek sanılabiliyor. Yanlış bilgileri yayan bu hesapların kiminin 600 bine yakın takipçisi bulunuyor. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlar binlerce etkileşim alıyor.

TWİTTER UYARILDI

Bakanlık bu yanlışı önlemek için Twitter'ı uyardı ve sahte hesapların kapatılmasını istedi. Bakan Koca'nın gerçek Twitter hesabı mavi tık'lı ve 3 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor: https://twitter.com/drfahrettinkoca

SAHTE HESAPLARDAN BAZILARI ŞUNLAR:

https://twitter.com/FahrettinKoca42

https://twitter.com/fahrettindrkoca

https://twitter.com/drfahrettinfun

https://twitter.com/fahrettinbasgan

https://twitter.com/drrfahretinkoca

https://twitter.com/drfahrettinkoc

https://twitter.com/Dr_fahretinkoca

https://twitter.com/FahrettinKoca0

https://twitter.com/fahrettinkoca34

https://twitter.com/fhrtnkoca